Reuters: Трампу больше не интересна сделка по ресурсам Украины

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Трамп после скандала потерял интерес к сделке
Трамп после скандала потерял интерес к сделке Фото:

Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в переговорах по сделке с Украиной о редкоземельных ресурсах. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — говорится в сообщении. Слова приводит Reuters.

Ситуация усугубилась после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая перешла в конфликт. По информации телеканала Fox News, после спора, который произошел из-за неуважения к американскому лидеру, Трамп прервал переговоры, а запланированное подписание сделки было отменено.

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Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в переговорах по сделке с Украиной о редкоземельных ресурсах. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник Белого дома. «Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — говорится в сообщении. Слова приводит Reuters. Ситуация усугубилась после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая перешла в конфликт. По информации телеканала Fox News, после спора, который произошел из-за неуважения к американскому лидеру, Трамп прервал переговоры, а запланированное подписание сделки было отменено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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