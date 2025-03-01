Reuters: Трампу больше не интересна сделка по ресурсам Украины

Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в переговорах по сделке с Украиной о редкоземельных ресурсах. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник Белого дома.
«Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — говорится в сообщении. Слова приводит Reuters.
Ситуация усугубилась после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая перешла в конфликт. По информации телеканала Fox News, после спора, который произошел из-за неуважения к американскому лидеру, Трамп прервал переговоры, а запланированное подписание сделки было отменено.
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