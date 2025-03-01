Белый дом: США больше не будут бездумно финансировать Украину

Администрация президента США больше не будет бездумно финансировать конфликт Украины с Россией, поскольку для Вашингтона в приоритете мирные переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на конфликт, идущий далеко от нас, без реального, долгосрочного мира», — заявила Левитт. Ее слова приводит телеканал Fox News.
Кроме того, Левитт указала на важность уступок со стороны всех участников переговоров. Она выразила мнение, что для успеха мирных переговоров необходимо, чтобы обе стороны конфликта приняли активное участие в диалоге и были готовы к компромиссам.
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