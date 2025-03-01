Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в России

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От удара дрона ВСУ пострадал фасад здания
От удара дрона ВСУ пострадал фасад здания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ повредил коммерческий объект в Белгородской области. Об атаке и повреждениях в соцсети сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Также повреждения имеются на линии электропередач. На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет, а все последствия и повреждения будут уточнены.

ВСУ накануне устроили массовую атаку беспилотниками на регионы России. По данным Минобороны, за ночь 26 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 128 дронов над территорией РФ. В ночь на 1 марта также была атакована Тверская область.

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Беспилотник ВСУ повредил коммерческий объект в Белгородской области. Об атаке и повреждениях в соцсети сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Также повреждения имеются на линии электропередач. На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет, а все последствия и повреждения будут уточнены. ВСУ накануне устроили массовую атаку беспилотниками на регионы России. По данным Минобороны, за ночь 26 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 128 дронов над территорией РФ. В ночь на 1 марта также была атакована Тверская область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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