Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в России

Беспилотник ВСУ повредил коммерческий объект в Белгородской области. Об атаке и повреждениях в соцсети сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
Также повреждения имеются на линии электропередач. На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет, а все последствия и повреждения будут уточнены.
ВСУ накануне устроили массовую атаку беспилотниками на регионы России. По данным Минобороны, за ночь 26 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 128 дронов над территорией РФ. В ночь на 1 марта также была атакована Тверская область.
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