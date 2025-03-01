Ким Чен Ын передал «привет» Путину на фоне переговоров Зеленского с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту России Владимиру Путину через члена политбюро Трудовой партии Кореи Ли Хи Ена, который находился на встрече с российским лидером. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — говорится в материале. Там добавили, что Путин ответил теплыми словами и наилучшими пожеланиями, подчеркнув, что страны объединяют прочные связи и традиции дружбы.
Встреча прошла в дружеской обстановке, и президент России выразил благодарность за поддержку, которую КНДР оказывает Москве, передает «Царьград». Он также отметил, что 2024 год стал историческим, так как в июне был подписан договор о стратегическом партнерстве.
Встреча прошла 27 февраля, на следующей день, как и анонсировалось, глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. На повестке была важная сделка — редкоземельные металлы. Однако она сорвалась после горячей перепалки. Подробности — в материале URA.RU.
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