Ким Чен Ын передал «привет» Путину на фоне переговоров Зеленского с Трампом

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Путин направил в адрес Ким Чен Ына добрые пожелания
Путин направил в адрес Ким Чен Ына добрые пожелания Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту России Владимиру Путину через члена политбюро Трудовой партии Кореи Ли Хи Ена, который находился на встрече с российским лидером. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — говорится в материале. Там добавили, что Путин ответил теплыми словами и наилучшими пожеланиями, подчеркнув, что страны объединяют прочные связи и традиции дружбы.

Встреча прошла в дружеской обстановке, и президент России выразил благодарность за поддержку, которую КНДР оказывает Москве, передает «Царьград». Он также отметил, что 2024 год стал историческим, так как в июне был подписан договор о стратегическом партнерстве.

Встреча прошла 27 февраля, на следующей день, как и анонсировалось, глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. На повестке была важная сделка — редкоземельные металлы. Однако она сорвалась после горячей перепалки. Подробности — в материале URA.RU

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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту России Владимиру Путину через члена политбюро Трудовой партии Кореи Ли Хи Ена, который находился на встрече с российским лидером. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — говорится в материале. Там добавили, что Путин ответил теплыми словами и наилучшими пожеланиями, подчеркнув, что страны объединяют прочные связи и традиции дружбы. Встреча прошла в дружеской обстановке, и президент России выразил благодарность за поддержку, которую КНДР оказывает Москве, передает «Царьград». Он также отметил, что 2024 год стал историческим, так как в июне был подписан договор о стратегическом партнерстве. Встреча прошла 27 февраля, на следующей день, как и анонсировалось, глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. На повестке была важная сделка — редкоземельные металлы. Однако она сорвалась после горячей перепалки. Подробности — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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