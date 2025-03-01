Пенсионерам пообещали выплатить 80 тысяч рублей

Ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией, получат выплату в размере 80 тысяч рублей. Средства эти категории граждан получат в апреле-мае этого года, сообщил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Президентом РФ [Владимиром Путиным] подписан указ о единовременной выплате таким категориям граждан в связи с годовщиной Великой Победы: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны <...> бывшим несовершеннолетним узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,<...> — в размере 80 тысяч рублей», — заявил Нилов РИА Новости. Также государство предоставит выплаты поддержку вдовам и вдовцам военнослужащих, которые погибли во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов ВОВ и участникам самих сражений.
Выплату получат не только граждане РФ, проживающие в России, а также те, что живут на территории некоторых бывших советских республик. Указом Путина также предусмотрено предоставление выплаты в размере 55 тысяч рублей для бывших совершеннолетних узников нацистских концлагерей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Средства будут начисляться автоматически, подавать заявления или другие формы обращений не стоит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.