Вице-премьер Сербии пригласил Путина и Трампа в гости

Белград выразил готовность стать местом проведения российско-американских переговоров. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он подчеркнул, что окончательное решение о принятии предложения зависит от приглашенных стран.
«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место», — заявил Вулин, подчеркнув нейтральный статус Сербии и опыт в организации международных мероприятий. Его слова передает РИА «Новости».
Первые переговоры между делегациями из России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. Стороны остались довольны беседой и предприняли ряд мер для восстановления двухсторонних отношений.
В конце февраля в Стамбуле прошел второй раунд переговоров, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества в области финансирования деятельности дипломатических миссий обеих стран. Российская сторона выдвинула предложение о возможности восстановления прямых авиасообщений между Россией и Соединенными Штатами.
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