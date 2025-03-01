Вице-премьер Сербии пригласил Путина и Трампа в гости

Вице-премьер Вулин: Белград готов стать площадкой для переговоров между РФ и США
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Путину предложили следующие переговоры между РФ и США провести в Сербии
Путину предложили следующие переговоры между РФ и США провести в Сербии Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Белград выразил готовность стать местом проведения российско-американских переговоров. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он подчеркнул, что окончательное решение о принятии предложения зависит от приглашенных стран.

«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место», — заявил Вулин, подчеркнув нейтральный статус Сербии и опыт в организации международных мероприятий. Его слова передает РИА «Новости».

Первые переговоры между делегациями из России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. Стороны остались довольны беседой и предприняли ряд мер для восстановления двухсторонних отношений.

В конце февраля в Стамбуле прошел второй раунд переговоров, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества в области финансирования деятельности дипломатических миссий обеих стран. Российская сторона выдвинула предложение о возможности восстановления прямых авиасообщений между Россией и Соединенными Штатами.

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Белград выразил готовность стать местом проведения российско-американских переговоров. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он подчеркнул, что окончательное решение о принятии предложения зависит от приглашенных стран. «Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место», — заявил Вулин, подчеркнув нейтральный статус Сербии и опыт в организации международных мероприятий. Его слова передает РИА «Новости». Первые переговоры между делегациями из России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. Стороны остались довольны беседой и предприняли ряд мер для восстановления двухсторонних отношений. В конце февраля в Стамбуле прошел второй раунд переговоров, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества в области финансирования деятельности дипломатических миссий обеих стран. Российская сторона выдвинула предложение о возможности восстановления прямых авиасообщений между Россией и Соединенными Штатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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