Видно даже из космоса: где находятся гигантские геоглифы в Курганской области

В Курганской области к 80-летию Победы высадят гиганский геоглиф на площади 13 гектаров. Это станет продолжением традиции высаживать лес в виде определенных надписей, которая берет начало еще со времен СССР. В регионе уже есть надписи «60 лет СССР», «75 лет Победы» и другие огромные геоглифы.
«В полукилометре к северо-востоку от села Боровлянка находится необычный лес, посаженный в форме огромной надписи „60 лет СССР“. Эта достопримечательность создана под руководством директора Звериноголовского лесхоза Александра Канщикова», — сообщается на сайте «Ураловед». Канщиков известен также тем, что создал крупнейшую надпись из деревьев «Ленину 100 лет».
Надпись «60 лет СССР» имеет протяженность 450 метров. Высота букв и цифр достигает 60 метров. Надпись можно увидеть с дрона и на снимках со спутника, хотя в наши дни она теряет очертания из-за молодой поросли.
Геоглиф «75 лет Победы» находится в Кетовском округе неподалеку от поселка Придорожный. Его высадили в 2020 году. Длина надписи из сосен — 450 метров, ширина — 25. Этот геоглиф стал вторым в Курганской области после высаженного в 1970 году «Ленину 100». В посадке деревьев принимали участие около ста человек.
Ранее URA.RU рассказывало о геоглифе «Лес Победы». Он расположен неподалеку от Варгашей. Его размеры — двести метров.
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