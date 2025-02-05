Запрет на продажу алкоголя до 21 года, обмен военнопленными и выплаты курянам: главное 5 февраля

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением ограничить продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста. В свою очередь, Россия и Украина 5 февраля провели крупномасштабный обмен военнопленными, в результате которого каждая сторона вернула по 150 бойцов. Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном провели встречу, посвященную ситуации в регионе. Эти и другие главные новости за 5 февраля — в материале URA.RU.
Запрет на продажу алкоголя людям до 21 года
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой о запрете продажи всех видов алкогольной продукции лицам младше 21 года. Основной целью предложенного мероприятия является снижение уровня алкоголизации среди молодежи
Инициатива Бастрыкина нашла поддержку у многих ключевых фигур в государственных структурах, включая главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Леонов подчеркнул, что такой шаг может значительно улучшить здоровье нации и повысить продолжительность жизни граждан, поскольку уменьшение потребления алкоголя напрямую связано с улучшением общего состояния здоровья.
Масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной
5 февраля Россия и Украина провели крупный обмен военнопленными, в результате которого каждая из сторон получила обратно по 150 своих бойцов. По данным Минобороны, обмен был организован после длительных переговоров. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, в настоящее время находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время планируется их транспортировка в Россию.
Компенсации жителям Курской области
В рамках недавней встречи с врио губернатора Курской области, Путин выразил возможность возвращения земель в собственность жителям региона, пострадавшим от конфликта на украинской границе. В ходе обсуждения были рассмотрены различные аспекты возврата земли. Основное предложение заключалось в том, что жители могут первоначально получить право на безвозмездное пользование земельными участками. По прошествии шести лет и при условии строительства на этих землях жилья, участки могли бы перейти в собственность граждан без дополнительных условий.
Также на встрече обсуждались вопросы денежных компенсаций для жителей Курской области. Хинштейн выразил согласие с заявлением Путина о том, что текущих ресурсов недостаточно. Он объявил о своем намерении поручить правительству без промедления начать тщательную разработку данной проблематики в кратчайшие сроки с целью принятия дополнительных необходимых мер.
Начало переговоров между Россией и США по Украине
В рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало переговоров между отдельными ведомствами России и Соединенных Штатов. Песков уточнил, что хотя точные детали переговоров остаются не раскрытыми, подтверждение о их начале уже имеется. Это следует за заявлением президента США Дональда Трампа, который 1 февраля сообщил о начале «очень серьезных» переговоров с Россией, направленных на достижение мира в регионе.
Азербайджан оказывает гуманитарную поддержку Украине
В рамках укрепления двусторонних отношений и поддержки в сложное время, Азербайджан выделил один миллион долларов на гуманитарную помощь Украине. Это решение было официально опубликовано в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Выделенные средства будут использованы для закупки электротехнического оборудования, произведенного в Азербайджане, которое впоследствии будет отправлено Киеву.
Освобождение Новомлынска
Согласно сообщениям Министерства обороны Российской Федерации, российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомлынск в Харьковской области. Операция по «освобождению» проводилась военными группировками войск «Запад».
Авиаудары в Курской области
Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполнил удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области. Целью атаки были бронированная техника и личный состав.
Использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило точно поразить цели. После подтверждения результатов удара, экипаж безопасно вернулся на базу, передает «Пятый канал».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.