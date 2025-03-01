Трамп после истерики Зеленского назвал его «большой шишкой»

После напряженной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, усмехнулся и охарактеризовал его как «большую шишку». Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Трамп заявил, что переговоры с Владимиром Зеленским „с его точки зрения прошли не очень хорошо“, и насмешливо назвал его „большой шишкой“», — говорится в материале телеканала. Трамп также подчеркнул, что США не заинтересованы в десятилетнем конфликте.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского закончилась конфликтом. Трамп критиковал Зеленского за его внешний вид и позицию по СВО, назвав его «глупым». В ответ Зеленский настаивал на продолжении конфликта, что вызвало гнев американского лидера. Трамп потребовал, чтобы украинский лидер покинул мероприятие, заявив, что будет общаться с ним только при условии готовности к мирным переговорам.
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