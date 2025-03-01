Трамп после истерики Зеленского назвал его «большой шишкой»

Трамп заявил, что переговоры с Зеленским прошли плохо
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Переговоры с Зеленским прошли не очень хорошо, заявил Трамп
Переговоры с Зеленским прошли не очень хорошо, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

После напряженной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, усмехнулся и охарактеризовал его как «большую шишку». Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Трамп заявил, что переговоры с Владимиром Зеленским „с его точки зрения прошли не очень хорошо“, и насмешливо назвал его „большой шишкой“», — говорится в материале телеканала. Трамп также подчеркнул, что США не заинтересованы в десятилетнем конфликте.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского закончилась конфликтом. Трамп критиковал Зеленского за его внешний вид и позицию по СВО, назвав его «глупым». В ответ Зеленский настаивал на продолжении конфликта, что вызвало гнев американского лидера. Трамп потребовал, чтобы украинский лидер покинул мероприятие, заявив, что будет общаться с ним только при условии готовности к мирным переговорам.

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После напряженной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, усмехнулся и охарактеризовал его как «большую шишку». Об этом сообщает телеканал Sky News. «Трамп заявил, что переговоры с Владимиром Зеленским „с его точки зрения прошли не очень хорошо“, и насмешливо назвал его „большой шишкой“», — говорится в материале телеканала. Трамп также подчеркнул, что США не заинтересованы в десятилетнем конфликте. Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского закончилась конфликтом. Трамп критиковал Зеленского за его внешний вид и позицию по СВО, назвав его «глупым». В ответ Зеленский настаивал на продолжении конфликта, что вызвало гнев американского лидера. Трамп потребовал, чтобы украинский лидер покинул мероприятие, заявив, что будет общаться с ним только при условии готовности к мирным переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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