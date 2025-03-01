Истинное преимущество России заключается не в нефти и газе, а в президенте РФ Владимире Путине. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Преимущество России сегодня по сравнению с другими странами — это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны — президент Путин», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул важность консолидации граждан и политических сил вокруг главы государства в условиях внешней агрессии.
По мнению спикера Госдумы, Путин способен обеспечить безопасность и защиту интересов страны. Володин также отметил, что многие западные лидеры не осознают свою ответственность перед гражданами и ведут неадекватную политику, в то время как Путин сосредоточен на благе народа и страны.
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