ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным Министерства обороны РФ, под контроль ВС РФ перешли Скудное и Бурлацкое.
«Освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. Уточняется, что в наступательных действиях принимали участие бойцы группировки войск «Восток».
Ранее ВС РФ добились высот в Запорожской области. Военные вытеснили бойцов ВСУ из села Бурлацкое.
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