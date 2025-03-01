ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в Донецкой Народной Республике
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ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое
ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое Фото:
новость из сюжета
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Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным Министерства обороны РФ, под контроль ВС РФ перешли Скудное и Бурлацкое.

«Освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. Уточняется, что в наступательных действиях принимали участие бойцы группировки войск «Восток».

Ранее ВС РФ добились высот в Запорожской области. Военные вытеснили бойцов ВСУ из села Бурлацкое.

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Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным Министерства обороны РФ, под контроль ВС РФ перешли Скудное и Бурлацкое. «Освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. Уточняется, что в наступательных действиях принимали участие бойцы группировки войск «Восток». Ранее ВС РФ добились высот в Запорожской области. Военные вытеснили бойцов ВСУ из села Бурлацкое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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