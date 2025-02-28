28 февраля 2025

Пациенты жалуются на полчища тараканов в больнице Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы пожаловались на тараканов в ОКБ №2
Тюменцы пожаловались на тараканов в ОКБ №2 Фото:

Тюменцы пожаловались на огромное количество тараканов в Областной клинической больнице №2. По их словам, насекомые бегают в палатах, где проходят лечение дети. При этом, их настолько много, что приходится следить, чтобы к ребенку никто не заполз.

«Мы находились с ребенком в детском стационаре педиатрического отделения ОКБ №?2… Эти тараканы просто повсюду, приходиться сидеть и следить, чтобы не заползли к ребенку», — рассказала одна из родителей 72.RU.

В департаменте здравоохранения 72.RU ответили, что «для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в учреждении регулярно проводятся плановые дезинсекционные и дератизационные мероприятия». Добавляется, что руководство принимает все меры для обеспечения безопасных условий пациентов во время лечения.

Ранее URA.RU сообщало, что пациенты тюменской ОКБ №1 не могут получить лекарства, положенные им бесплатно при диагнозе «язвенный колит». При этом, препараты, получаемые при лечении колита, входят в список жизненно необходимых.

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Тюменцы пожаловались на огромное количество тараканов в Областной клинической больнице №2. По их словам, насекомые бегают в палатах, где проходят лечение дети. При этом, их настолько много, что приходится следить, чтобы к ребенку никто не заполз. «Мы находились с ребенком в детском стационаре педиатрического отделения ОКБ №?2… Эти тараканы просто повсюду, приходиться сидеть и следить, чтобы не заползли к ребенку», — рассказала одна из родителей 72.RU. В департаменте здравоохранения 72.RU ответили, что «для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в учреждении регулярно проводятся плановые дезинсекционные и дератизационные мероприятия». Добавляется, что руководство принимает все меры для обеспечения безопасных условий пациентов во время лечения. Ранее URA.RU сообщало, что пациенты тюменской ОКБ №1 не могут получить лекарства, положенные им бесплатно при диагнозе «язвенный колит». При этом, препараты, получаемые при лечении колита, входят в список жизненно необходимых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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