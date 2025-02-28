Пациенты жалуются на полчища тараканов в больнице Тюмени

Тюменцы пожаловались на огромное количество тараканов в Областной клинической больнице №2. По их словам, насекомые бегают в палатах, где проходят лечение дети. При этом, их настолько много, что приходится следить, чтобы к ребенку никто не заполз.
«Мы находились с ребенком в детском стационаре педиатрического отделения ОКБ №?2… Эти тараканы просто повсюду, приходиться сидеть и следить, чтобы не заползли к ребенку», — рассказала одна из родителей 72.RU.
В департаменте здравоохранения 72.RU ответили, что «для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в учреждении регулярно проводятся плановые дезинсекционные и дератизационные мероприятия». Добавляется, что руководство принимает все меры для обеспечения безопасных условий пациентов во время лечения.
Ранее URA.RU сообщало, что пациенты тюменской ОКБ №1 не могут получить лекарства, положенные им бесплатно при диагнозе «язвенный колит». При этом, препараты, получаемые при лечении колита, входят в список жизненно необходимых.
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