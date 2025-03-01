В программе «Время героев» для госслужбы за год обучили 83 ветерана СВО

Программа «Время героев», предназначенная для обучения ветеранов специальной военной операции (СВО), успешно подготовила 83 участника для работы в органах власти за последний год. Об этом сообщает официальный сайт программы.
«В первый поток программы по итогам отбора вошли 83 участника, они приступили к обучению 27 мая 2024 года», — говорится на сайте программы. Из этого числа 27 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти. По итогам первого потока 21 человек был награжден Золотой звездой Героя России.
Президент России Владимир Путин 29 февраля 2024 года предложил создать федеральную кадровую программу для участников и ветеранов СВО, позволяющую занимать руководящие позиции. По итогам первого потока программы Артем Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе, а Евгений Первышов — врио главы Тамбовской области. Руководитель программы Мария Костюк отметила, что лидирующие позиции должны занимать те, кто доказал верность стране.
Программа активно развивается, производится отбор для второго потока, заявки подали более 65 тысяч участников. 14 декабря 2024 года Путин на съезде «Единой России» заявил о необходимости расширить программу «Время героев» на регионы.
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