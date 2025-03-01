Бронетехника НАТО, которую используют ВСУ, оказалась заблокированной в районе Суджанского котла из-за наступившей оттепели. Машины увязли в размягченном грунте, что затруднило передвижение колонны. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«... Только за последние сутки ВСУ потеряли как минимум 10 единиц техники НАТО. <...> украинские силы столкнулись с двумя проблемами: отсутствием переправ и вспаханным военной техникой черноземом», — передает Life сообщение telegram-канала. Там уточнили, что в грязи застряли бронетранспортер M113, два бронированных автомобиля MRAP, бронетранспортер «Козак» и медицинский УАЗ.
Попытка переброски единиц техники в Курскую область осуществлялась по новому маршруту через населенный пункт Олешня, так как прежний маршрут через Юнаковку и Суджу находится под непрерывным огневым контролем российских войск. Отмечается, что в регионе сейчас высокая влажность, превышающая 73%, что усложняет условия передвижения. К тому же, сообщается об активной работе FPV-дронов ВС РФ по застрявшим машинам.
Ране российские военные перекрыли все пути, используемые Вооруженными Силами Украины для переброски резервов в Курскую область. До закрытия так называемого Суджанского котла им остается преодолеть расстояние в 3,5 километра. Около 4000 украинских военнослужащих могут оказаться в изоляции.
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