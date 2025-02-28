28 февраля 2025

В Челябинске Масленицу встретили боями на бревне и бесплатными блинами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одной из точек масленичных гуляний в Челябинске стал парк им. Гагарина
Одной из точек масленичных гуляний в Челябинске стал парк им. Гагарина Фото:

В Челябинске 1 марта устроили гуляния «Широкая Масленица». Мероприятия собрали тысячи жителей в парках города. Гостей развлекали народными забавами, веселили песнями и угощали блинами. Как отмечали народный праздник — в материале URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина развернулись праздничные гуляния. Для горожан выступали вокальные и танцевальные коллективы, а также команда аниматоров.

Для детей приготовили шуточные состязания: на ловкость, меткость и креатив. Челябинцы участвовали в мастер-классах, например, по раскрашиванию платков. Желающие сразились в боях мешками на бревне и перетягивании каната.

Гостей угощали чаем из самовара и традиционными русскими блинами: как уже готовыми, так и выпеченными во время мероприятия — на свежем воздухе. Начинки предлагали разные. Была возможность отведать блюда национальной кухни — плов и шашлык. Развернулись ярмарочные торговые ряды. 

Широкая масленица прошла на Алом поле. Гостей здесь встречали частушками и угощали бесплатными блинами. Развлекали народ казаки, приготовив веселую программу и устроив конкурсы.

Концентры, семейные мастер-классы, конкурсы и дегустация ждала челябинцев в парках «Сад Победы» и «Металлург» имени Тищенко. Каждый желающий мог сделать снимки на память около тематических фотозон.

Ранее URA.RU рассказало о том, где и когда в Челябинской области будут встречать Масленицу. Во многих городах гуляния продолжатся 2 марта. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 1 марта устроили гуляния «Широкая Масленица». Мероприятия собрали тысячи жителей в парках города. Гостей развлекали народными забавами, веселили песнями и угощали блинами. Как отмечали народный праздник — в материале URA.RU В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина развернулись праздничные гуляния. Для горожан выступали вокальные и танцевальные коллективы, а также команда аниматоров. Для детей приготовили шуточные состязания: на ловкость, меткость и креатив. Челябинцы участвовали в мастер-классах, например, по раскрашиванию платков. Желающие сразились в боях мешками на бревне и перетягивании каната. Гостей угощали чаем из самовара и традиционными русскими блинами: как уже готовыми, так и выпеченными во время мероприятия — на свежем воздухе. Начинки предлагали разные. Была возможность отведать блюда национальной кухни — плов и шашлык. Развернулись ярмарочные торговые ряды.  Широкая масленица прошла на Алом поле. Гостей здесь встречали частушками и угощали бесплатными блинами. Развлекали народ казаки, приготовив веселую программу и устроив конкурсы. Концентры, семейные мастер-классы, конкурсы и дегустация ждала челябинцев в парках «Сад Победы» и «Металлург» имени Тищенко. Каждый желающий мог сделать снимки на память около тематических фотозон. Ранее URA.RU рассказало о том, где и когда в Челябинской области будут встречать Масленицу. Во многих городах гуляния продолжатся 2 марта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...