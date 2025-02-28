В Челябинске 1 марта устроили гуляния «Широкая Масленица». Мероприятия собрали тысячи жителей в парках города. Гостей развлекали народными забавами, веселили песнями и угощали блинами. Как отмечали народный праздник — в материале URA.RU
В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина развернулись праздничные гуляния. Для горожан выступали вокальные и танцевальные коллективы, а также команда аниматоров.
Для детей приготовили шуточные состязания: на ловкость, меткость и креатив. Челябинцы участвовали в мастер-классах, например, по раскрашиванию платков. Желающие сразились в боях мешками на бревне и перетягивании каната.
Гостей угощали чаем из самовара и традиционными русскими блинами: как уже готовыми, так и выпеченными во время мероприятия — на свежем воздухе. Начинки предлагали разные. Была возможность отведать блюда национальной кухни — плов и шашлык. Развернулись ярмарочные торговые ряды.
Широкая масленица прошла на Алом поле. Гостей здесь встречали частушками и угощали бесплатными блинами. Развлекали народ казаки, приготовив веселую программу и устроив конкурсы.
Концентры, семейные мастер-классы, конкурсы и дегустация ждала челябинцев в парках «Сад Победы» и «Металлург» имени Тищенко. Каждый желающий мог сделать снимки на память около тематических фотозон.
Ранее URA.RU рассказало о том, где и когда в Челябинской области будут встречать Масленицу. Во многих городах гуляния продолжатся 2 марта.
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