28 февраля 2025

Челябинский губернатор пригласил болельщиков в Златоуст на биатлон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спартакиада сильнейших спортсменов сделала Златоуст одной из любимых площадок у биатлонистов
Спартакиада сильнейших спортсменов сделала Златоуст одной из любимых площадок у биатлонистов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте, на котором пройдет финальный этап Кубка России по биатлону. Глава региона пригласил гостей на соревнования. Об этом они написал в своем telegram-канале, прикрепив видео. 

«В прошлом году на спартакиаде сильнейших спортсменов новый лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте показал себя, понравился и спортсменам, и гостям. Сейчас без соревнований здесь уже сложно представить биатлонный календарь России. Увидимся на трибунах! Не пропустите этот праздник большого спорта!» — говорится в сообщении.

Проведение спортивных соревнований национального масштаба играет ключевую роль в популяризации региона, отметил губернатор. Трансляции события, организованного в живописном Златоусте, приведут к росту туристического интереса к городу и области, считает Текслер.

На соревнованиях, которые будут проходить с 7 по 9 марта 2025 марта, выступят ведущие спортсмены страны. Они будут соревноваться в трех дисциплинах: спринте, гонке преследования и масс-старте. Победителям вручат комплекты наград, изготовленные мастерами из Златоуста. Для болельщиков запустят мультимодальный маршрут.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте, на котором пройдет финальный этап Кубка России по биатлону. Глава региона пригласил гостей на соревнования. Об этом они написал в своем telegram-канале, прикрепив видео.  «В прошлом году на спартакиаде сильнейших спортсменов новый лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте показал себя, понравился и спортсменам, и гостям. Сейчас без соревнований здесь уже сложно представить биатлонный календарь России. Увидимся на трибунах! Не пропустите этот праздник большого спорта!» — говорится в сообщении. Проведение спортивных соревнований национального масштаба играет ключевую роль в популяризации региона, отметил губернатор. Трансляции события, организованного в живописном Златоусте, приведут к росту туристического интереса к городу и области, считает Текслер. На соревнованиях, которые будут проходить с 7 по 9 марта 2025 марта, выступят ведущие спортсмены страны. Они будут соревноваться в трех дисциплинах: спринте, гонке преследования и масс-старте. Победителям вручат комплекты наград, изготовленные мастерами из Златоуста. Для болельщиков запустят мультимодальный маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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