Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте, на котором пройдет финальный этап Кубка России по биатлону. Глава региона пригласил гостей на соревнования. Об этом они написал в своем telegram-канале, прикрепив видео.
«В прошлом году на спартакиаде сильнейших спортсменов новый лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте показал себя, понравился и спортсменам, и гостям. Сейчас без соревнований здесь уже сложно представить биатлонный календарь России. Увидимся на трибунах! Не пропустите этот праздник большого спорта!» — говорится в сообщении.
Проведение спортивных соревнований национального масштаба играет ключевую роль в популяризации региона, отметил губернатор. Трансляции события, организованного в живописном Златоусте, приведут к росту туристического интереса к городу и области, считает Текслер.
На соревнованиях, которые будут проходить с 7 по 9 марта 2025 марта, выступят ведущие спортсмены страны. Они будут соревноваться в трех дисциплинах: спринте, гонке преследования и масс-старте. Победителям вручат комплекты наград, изготовленные мастерами из Златоуста. Для болельщиков запустят мультимодальный маршрут.
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