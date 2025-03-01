Фигурист Галлямов попал в больницу с серьезной травмой

Фигурист Александр Галлямов, дважды завоевавший бронзовые медали на Олимпийских играх в парном катании, был госпитализирован из-за полученной на соревнованиях травмы. Об этом сообщают российские СМИ.
«25-летний спортсмен травмировался во время исполнения программы. Его доставили в больницу для обследования», — передает агентство. Там уточнили, что в ходе соревнований на Байкале фигурист получил травму ноги. Детали и степень повреждения пока не уточняются.
Галлямов и Анастасия Мишина считаются главными претендентами на включение в состав российской команды фигуристов для участия в олимпийских отборочных соревнованиях 2026 года, которые пройдут в Пекине. Также ранее сообщалось, что в предстоящем сезоне ожидается проведение турнира по фигурному катанию на льду озера Байкал.
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