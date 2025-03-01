Фигурист Галлямов попал в больницу с серьезной травмой

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Галлямова доставили в больницу для проведения обследования
Галлямова доставили в больницу для проведения обследования Фото:

Фигурист Александр Галлямов, дважды завоевавший бронзовые медали на Олимпийских играх в парном катании, был госпитализирован из-за полученной на соревнованиях травмы. Об этом сообщают российские СМИ. 

«25-летний спортсмен травмировался во время исполнения программы. Его доставили в больницу для обследования», — передает агентство. Там уточнили, что в ходе соревнований на Байкале фигурист получил травму ноги. Детали и степень повреждения пока не уточняются.

Галлямов и Анастасия Мишина считаются главными претендентами на включение в состав российской команды фигуристов для участия в олимпийских отборочных соревнованиях 2026 года, которые пройдут в Пекине. Также ранее сообщалось, что в предстоящем сезоне ожидается проведение турнира по фигурному катанию на льду озера Байкал.

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Фигурист Александр Галлямов, дважды завоевавший бронзовые медали на Олимпийских играх в парном катании, был госпитализирован из-за полученной на соревнованиях травмы. Об этом сообщают российские СМИ.  «25-летний спортсмен травмировался во время исполнения программы. Его доставили в больницу для обследования», — передает агентство. Там уточнили, что в ходе соревнований на Байкале фигурист получил травму ноги. Детали и степень повреждения пока не уточняются. Галлямов и Анастасия Мишина считаются главными претендентами на включение в состав российской команды фигуристов для участия в олимпийских отборочных соревнованиях 2026 года, которые пройдут в Пекине. Также ранее сообщалось, что в предстоящем сезоне ожидается проведение турнира по фигурному катанию на льду озера Байкал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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