Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с Москвой по Украине

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Орбан заявил о разногласиях в Европе по вопросу урегулирования конфликта на Украине
Орбан заявил о разногласиях в Европе по вопросу урегулирования конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с призывом начать прямые переговоры с Россией для достижения прекращения огня на Украине. Соответствующее письмо он направил главе Евросовета Антониу Коште.

«Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по прекращению огня в конфликте на Украине», — пишет газета Financial Times. Премьер Венгрии также указал на стратегические разногласия в Европе по Украине, которые невозможно решить законопроектами или общением, и заявил, что его страна заблокирует любое соглашение, принятое без участие Европы.

Помимо прочего, он упомянул резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую на этой неделе, в которой нет упоминания о якобы «российском вторжении». По его словам, это говорит о новом этапе в урегулировании конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Европе рассматривают возможность продления конфликта на Украине еще на год для ослабления России. Однако он отметил, что США считают этот план нереалистичным и предупреждают о возможных разрушениях и жертвах. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что большинство стран ЕС поддерживают продолжение конфликта, но Словакия выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с призывом начать прямые переговоры с Россией для достижения прекращения огня на Украине. Соответствующее письмо он направил главе Евросовета Антониу Коште. «Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по прекращению огня в конфликте на Украине», — пишет газета Financial Times. Премьер Венгрии также указал на стратегические разногласия в Европе по Украине, которые невозможно решить законопроектами или общением, и заявил, что его страна заблокирует любое соглашение, принятое без участие Европы. Помимо прочего, он упомянул резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую на этой неделе, в которой нет упоминания о якобы «российском вторжении». По его словам, это говорит о новом этапе в урегулировании конфликта. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Европе рассматривают возможность продления конфликта на Украине еще на год для ослабления России. Однако он отметил, что США считают этот план нереалистичным и предупреждают о возможных разрушениях и жертвах. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что большинство стран ЕС поддерживают продолжение конфликта, но Словакия выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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