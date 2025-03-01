Президента Украины Владимира Зеленского ждет печально будущее. Если украинский лидер не осознает реальность, то она «сожрет» его. Об этом сообщает политический обозреватель Fox News Джесси Уоттерс.
«Реальность живьем сожрет этого парня, если он не осознает», — заявил Уоттерс, комментируя скандал Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Он выразил мнение, что поддержка Штатов Украине на ранних этапах конфликта была обоснованной. Однако подчеркнул, что конфликт уже завершился, чего, по его словам, не признает Зеленский.
Ведущий также заявил, что Зеленский является посредником США. По его словам, окончание конфликта будет определено Соединенными Штатами, а не украинским лидером.
Ранее во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнули перед Зеленским необходимость завершения конфликта с Россией. В ответ на это, украинский президент указал на отсутствие возможности достичь соглашения с Российской Федерацией через дипломатические каналы.
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