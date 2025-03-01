Рютте посоветовал Зеленскому найти способ помириться с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BBC.
«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом...» — передает телеканал слова Рютте. По его словам, произошедший конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме «достоин сожаления».
Ранее Трамп выразил свое разочарование в отношении поведения президента Украины во время их официальной встречи в Вашингтоне. В ходе переговоров, которые прошли между лидерами двух стран, не только не удалось достигнуть соглашения по вопросу добычи полезных ископаемых, но и произошла перепалка.
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