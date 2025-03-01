Рютте посоветовал Зеленскому найти способ помириться с Трампом

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Рютте отметил, что инцидент в Белом доме достоин сожаления
Рютте отметил, что инцидент в Белом доме достоин сожаления Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BBC. 

«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом...» — передает телеканал слова Рютте. По его словам, произошедший конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме «достоин сожаления».

Ранее Трамп выразил свое разочарование в отношении поведения президента Украины во время их официальной встречи в Вашингтоне. В ходе переговоров, которые прошли между лидерами двух стран, не только не удалось достигнуть соглашения по вопросу добычи полезных ископаемых, но и произошла перепалка.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BBC.  «Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом...» — передает телеканал слова Рютте. По его словам, произошедший конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме «достоин сожаления». Ранее Трамп выразил свое разочарование в отношении поведения президента Украины во время их официальной встречи в Вашингтоне. В ходе переговоров, которые прошли между лидерами двух стран, не только не удалось достигнуть соглашения по вопросу добычи полезных ископаемых, но и произошла перепалка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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