Экономист раскрыла, на сколько вырастут зарплаты в 2025 году

В 2025 году зарплаты в России вырастут на 12-15%, несмотря на высокую инфляцию. Об этом заявила экономист и член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.
«Рост зарплат составит 12–15%», — заявила Литвиненко. Ее слова приводит издание «Подмосковье сегодня». Она добавила, что в течение года инфляция будет колебаться на уровне 10-12%, что будет оказывать влияние на размеры заработных плат.
По ее словам, инфляция будет продолжать «съедать» какой-то процент зарплаты, и в то же время это будет стимулировать рост доходов россиян в связи с повышенным спросом на рабочую силу. Она отметила, что разница между приростом зарплат и уровнем инфляции в этом году может составить 8-10%.
Ранее стало известно, что средняя зарплата в России по итогам 2024 года достигла примерно 88 тысяч рублей, увеличившись на 19%, что превышает официальную инфляцию (9,52%) почти на 10%. По словам Литвиненко, в 11 регионах зарплата превысила 100 тысяч рублей. Она отметила, что рост зарплат связан с экономическим подъемом в большинстве регионов и высоким спросом на рабочую силу.
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