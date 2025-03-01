Советник президента США: команда Зеленского разрыдалась перед Трампом

Сотрудники президентской команды лидера Украины Владимира Зеленского не смогли сдержать слез, когда представители американской стороны попросили их покинуть Белый дом. Об этом рассказал советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц.
«Честно говоря, его команда осознала [причины отмены встречи]. Его посол и его советник были практически <...> в слезах, желая, чтобы это (сделка -прим. URA.RU) продвинулось вперед», — рассказал Уолтц в разговоре с CNN. По его словам, Зеленский, в отличие от своей команды, не понял причины, вызвавшие недовольство со стороны США.
Также Уолтц заявил, что напомнил украинскому президенту о новой стратегии Трампа по разрешению военного конфликта и указал на недостатки в украинских вооруженных силах. Зеленскому необходимо переосмыслить свой подход к переговорам, отметил советник.
Трамп провел встречу с Зеленским 28 февраля в Белом доме. Однако обсуждение вылилось в скандал, в результате которого Зеленский прервал переговоры. После этого делегация из Киева оставалась на месте еще около часа в ожидании подписания документа.
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