Бессараб предупредила о риске появления подпольных абортов из-за одного решения властей

Запрет на проведение абортов может привести к тому, что женщины будут делать эту процедуру подпольно. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, комментируя решение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова проверить бюджетные клиники, отказывающиеся проводить аборты.
«Губернатору Георгию Филимонову не следует, на мой взгляд, вмешиваться. Подобная активность приведет к тому, что женщины начнут ездить прерывать беременность в другие регионы или делать аборты подпольно, как это уже было у нас в СССР. Подпольный аборт — очень опасная операция. Женщина после неё может вообще лишиться возможности иметь детей», — заявила Бессараб в беседе с «Ридусом».
Она выразила мнение, что действия прокуратуры в ответ на проблему абортов являются обоснованными. Однако, по ее словам, процедура должна оставаться доступной для женщин, пока она не будет официально запрещена законом. Она также подчеркнула, что каждая женщина обладает полным правом самостоятельно принимать решения, связанные с беременностью.
Ранее Филимонов выступил за полный запрет абортов. 25 февраля он пообещал частным клиникам компенсации за добровольный отказ от лицензий на проведение процедуры. В результате его демографической политики бюджетные медучреждения начали отказывать женщинам в этой процедуре, хотя она не запрещена российским законодательством.
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