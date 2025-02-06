В Вологодской области намерены полностью запретить аборты

Власти Вологодской области планируют обсудить возможность введения запрета на аборты, включая услуги в частных клиниках. Этот вопрос будет рассмотрен на большом совещании, которое пройдет в феврале в правительстве региона. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.
«В этом месяце мы организуем крупное собрание на базе областного правительства с участием главных врачей, директоров и частных медучреждений. Мы обсудим необходимость полного отказа от абортов даже в частных клиниках», — отметил губернатор Филимонов на оперативном совещании регионального правительства.
По его словам, это совместная инициатива региона с представителями общественных организаций, государственных структур и, конечно, при поддержке Русской православной церкви. Мероприятие запланировано на вторую половину февраля.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал установить государственный контроль за абортами. Он подчеркнул, что государство должно установить такие ограничения, при которых проводить аборты можно будет только в системе ОМС. Российские ученые и медики также выступили с открытыми письмами против проведения абортов в частных клиниках. В своих письмах они поддержали идею закрепить в законодательстве РФ определение «человек на стадии пренатального развития» и выразили готовность поддержать запрет на аборты.
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