Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин попал в заголовки новостей благодаря необычному голу в матче. В одном из игровых эпизодов вратарь отразил шайбу, после чего она рикошетом от соперника оказалась в воротах. Вырезку с трансляции опубликовал спортивный канал MSGSN в X.
«Удача улыбнулась Илье Сорокину из „Айлендерс“: голкипер отбил шайбу, а после этого соперник случайно отправил ее в ворота. В хоккее нет автоголов, так что все лавры достались россиянину», — говорится в telegram-канале РИА Новости Спорт. Сам спортсмен отметил, что это был хороший сейв, но признался, что не помнит, кто именно последним коснулся шайбы.
Ранее URA.RU сообщало, что российский хоккеист Александр Овечкин из «Вашингтон-Кэпиталз» стал первой звездой игрового дня в НХЛ после хет-трика. Его шайба стала победной в матче против «Ойлерз», и он повторил рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов (135). Овечкин забил 882 гола в карьере и ему осталось 13 голов до рекорда Уэйна Гретцки. «Вашингтону» осталось 25 игр до конца чемпионата.
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