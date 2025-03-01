01 марта 2025
28 февраля 2025

Житель ХМАО купил яблочное пюре с плесенью: фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Яблочное пюре с плесенью сургутянин приобрел в местном гипермаркете
Яблочное пюре с плесенью сургутянин приобрел в местном гипермаркете Фото:

В Сургуте местный житель нашел в купленном яблочном пюре, плесень. Неудачной покупкой он поделился в социальных сетях. 

«Магазин „Лента“ на Югорском тракте, 38. Яблочное пюре с плесенью», — рассказал сургутянин в telegram-канале «„ЧП Сургут“. К публикации он приложил фотографии, на которых видно, покрытый плесенью продукт, а также показан чек. 

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жительница купила морской деликатес с необычным запахом. Приобретенная в местном магазине чука пахла так, словно в нее налили нефть.

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В Сургуте местный житель нашел в купленном яблочном пюре, плесень. Неудачной покупкой он поделился в социальных сетях.  «Магазин „Лента“ на Югорском тракте, 38. Яблочное пюре с плесенью», — рассказал сургутянин в telegram-канале «„ЧП Сургут“. К публикации он приложил фотографии, на которых видно, покрытый плесенью продукт, а также показан чек.  Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жительница купила морской деликатес с необычным запахом. Приобретенная в местном магазине чука пахла так, словно в нее налили нефть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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