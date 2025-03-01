Житель ХМАО купил яблочное пюре с плесенью: фото

В Сургуте местный житель нашел в купленном яблочном пюре, плесень. Неудачной покупкой он поделился в социальных сетях.
«Магазин „Лента“ на Югорском тракте, 38. Яблочное пюре с плесенью», — рассказал сургутянин в telegram-канале «„ЧП Сургут“. К публикации он приложил фотографии, на которых видно, покрытый плесенью продукт, а также показан чек.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жительница купила морской деликатес с необычным запахом. Приобретенная в местном магазине чука пахла так, словно в нее налили нефть.
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