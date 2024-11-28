28 ноября 2024

«Воняет нефтью»: сургутянка раскритиковала купленный в магазине морской деликатес с запахом топлива

Сургутянка купила в магазине салат из морских водорослей с запахом нефти
© Служба новостей «URA.RU»
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Купленную в магазине чуку невозможно есть из-за зловонного запаха
Купленную в магазине чуку невозможно есть из-за зловонного запаха Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) купила в сетевом продуктовом магазине чуку с запахом топлива. По словам покупательницы, в зловонный салат из водорослей словно налили нефть — употреблять в пищу его невозможно.

«Купила чуку в пластиковом контейнере. В магазине проверила срок годности — нормальный. А открыв салат дома, почувствовала едкий запах —воняло так, словно случился нефтяной разлив. На упаковке написано, салат с добавлением масла. Моторного, что ли? Есть это, конечно, не рискну», — рассказала сургутянка в беседе с URA.RU.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора по ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало про другую жительницу Сургута, которая обнаружила плесень на купленной в магазине копченой рыбе. Фото покупки она опубликовала в соцсети.

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Жительница Сургута (ХМАО) купила в сетевом продуктовом магазине чуку с запахом топлива. По словам покупательницы, в зловонный салат из водорослей словно налили нефть — употреблять в пищу его невозможно. «Купила чуку в пластиковом контейнере. В магазине проверила срок годности — нормальный. А открыв салат дома, почувствовала едкий запах —воняло так, словно случился нефтяной разлив. На упаковке написано, салат с добавлением масла. Моторного, что ли? Есть это, конечно, не рискну», — рассказала сургутянка в беседе с URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора по ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало про другую жительницу Сургута, которая обнаружила плесень на купленной в магазине копченой рыбе. Фото покупки она опубликовала в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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