«Воняет нефтью»: сургутянка раскритиковала купленный в магазине морской деликатес с запахом топлива

Жительница Сургута (ХМАО) купила в сетевом продуктовом магазине чуку с запахом топлива. По словам покупательницы, в зловонный салат из водорослей словно налили нефть — употреблять в пищу его невозможно.
«Купила чуку в пластиковом контейнере. В магазине проверила срок годности — нормальный. А открыв салат дома, почувствовала едкий запах —воняло так, словно случился нефтяной разлив. На упаковке написано, салат с добавлением масла. Моторного, что ли? Есть это, конечно, не рискну», — рассказала сургутянка в беседе с URA.RU.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора по ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало про другую жительницу Сургута, которая обнаружила плесень на купленной в магазине копченой рыбе. Фото покупки она опубликовала в соцсети.
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