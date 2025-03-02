«Не знала уже, что пробовать»: Семенович раскрыла эффективный способ похудеть

Анна Семенович призналась, что похудела на российском аналоге «Оземпика»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Семенович чувствует себя очень хорошо
Анна Семенович чувствует себя очень хорошо Фото:

Для похудения певица Анна Семенович использует российский аналог «Оземпика» (препарат для лечения сахарного диабета и ожирения). Кроме этого, артистка рассказала, что меняет пищевые привычки и занимается спортом.

«Это не „Оземпик“, это наш российский аналог. И, действительно, мне он очень помогает. Но я не сама его купила просто так, мне его прописал врач! А сделал он это, потому что у меня нашли инсулинорезистентность. Я долго не могла никак постройнеть, не знала, что уже пробовать, что поесть, занималась активно спортом, но как-то вес не уходил...», — призналась Семенович «Московскому комсомольцу».

По ее словам, она также стала меньше потреблять еды. К этому Анна Семенович добавила полезные пищевые привычки и физическую активность. «Все это работает только в совокупности. Я себя очень хорошо чувствую, мои анализы улучшаются, и в общем-то я очень довольна», — заключила певица.

Ранее URA.RU писало о грядущей свадьбе Анны Семенович. Она не планирует пышное торжество, но состояться венчание должно уже в этом году. Звезда встречается c предпринимателем Денисом Шреером. Для нее это будет первый брак в жизни.

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Для похудения певица Анна Семенович использует российский аналог «Оземпика» (препарат для лечения сахарного диабета и ожирения). Кроме этого, артистка рассказала, что меняет пищевые привычки и занимается спортом. «Это не „Оземпик“, это наш российский аналог. И, действительно, мне он очень помогает. Но я не сама его купила просто так, мне его прописал врач! А сделал он это, потому что у меня нашли инсулинорезистентность. Я долго не могла никак постройнеть, не знала, что уже пробовать, что поесть, занималась активно спортом, но как-то вес не уходил...», — призналась Семенович «Московскому комсомольцу». По ее словам, она также стала меньше потреблять еды. К этому Анна Семенович добавила полезные пищевые привычки и физическую активность. «Все это работает только в совокупности. Я себя очень хорошо чувствую, мои анализы улучшаются, и в общем-то я очень довольна», — заключила певица. Ранее URA.RU писало о грядущей свадьбе Анны Семенович. Она не планирует пышное торжество, но состояться венчание должно уже в этом году. Звезда встречается c предпринимателем Денисом Шреером. Для нее это будет первый брак в жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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