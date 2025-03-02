Стало известно, сколько регионов России были атакованы с начала СВО

Бастрыкин: всего с 2022 года ВСУ атаковали 34 региона, не включая зону СВО
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Бастрыкин подчеркнул, что в число названых не входят новые регионы
Бастрыкин подчеркнул, что в число названых не входят новые регионы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала проведения СВО в феврале 2022 года под атаку украинской армии попали 34 региона России. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Всего в России 89 субъектов с учетом новых регионов.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации», — сообщил глава ведомства. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что в число не включены регионы, в границах которых проходит зона проведения спецоперации.

Ранее ВСУ массово атаковали регионы России. В ночь на 25 февраля под удары беспилотников попали три субъекта РФ.

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С начала проведения СВО в феврале 2022 года под атаку украинской армии попали 34 региона России. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Всего в России 89 субъектов с учетом новых регионов. «С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации», — сообщил глава ведомства. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что в число не включены регионы, в границах которых проходит зона проведения спецоперации. Ранее ВСУ массово атаковали регионы России. В ночь на 25 февраля под удары беспилотников попали три субъекта РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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