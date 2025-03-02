Стало известно, сколько регионов России были атакованы с начала СВО

С начала проведения СВО в феврале 2022 года под атаку украинской армии попали 34 региона России. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Всего в России 89 субъектов с учетом новых регионов.
«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации», — сообщил глава ведомства. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что в число не включены регионы, в границах которых проходит зона проведения спецоперации.
Ранее ВСУ массово атаковали регионы России. В ночь на 25 февраля под удары беспилотников попали три субъекта РФ.
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