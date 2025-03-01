В Салехарде сотрудники МЧС провели учения по тушению пожаров. По легенде, огонь вспыхнул в гаражном боксе военкомата, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.
«В Салехарде горит военный комиссариат. Такова легенда учений сотрудников МЧС России. В гаражном боксе во время ремонтных работ произошел пожар», — рассказали в telegram-канале МЧС.
Спасатели отработали эвакуацию личного состава военкомата и успешно ликвидировали условное возгорание на площади в 150 квадратных метров. В тушении принимали участие 126 человек и 11 единиц техники.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прошли масштабные учения «Безопасная Арктика — 2025». Одной из самых сложных для спасателей стала практика на Бованенковском месторождении. Там они отрабатывали ликвидацию выброса газа.
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