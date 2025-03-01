01 марта 2025
28 февраля 2025

В ЯНАО спасатели тренировались тушить военкомат. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели отработали эвакуацию из военкомата
Спасатели отработали эвакуацию из военкомата Фото:

В Салехарде сотрудники МЧС провели учения по тушению пожаров. По легенде, огонь вспыхнул в гаражном боксе военкомата, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО. 

«В Салехарде горит военный комиссариат. Такова легенда учений сотрудников МЧС России. В гаражном боксе во время ремонтных работ произошел пожар», — рассказали в telegram-канале МЧС.

Спасатели отработали эвакуацию личного состава военкомата и успешно ликвидировали условное возгорание на площади в 150 квадратных метров. В тушении принимали участие 126 человек и 11 единиц техники. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прошли масштабные учения «Безопасная Арктика — 2025». Одной из самых сложных для спасателей стала практика на Бованенковском месторождении. Там они отрабатывали ликвидацию выброса газа

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В Салехарде сотрудники МЧС провели учения по тушению пожаров. По легенде, огонь вспыхнул в гаражном боксе военкомата, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.  «В Салехарде горит военный комиссариат. Такова легенда учений сотрудников МЧС России. В гаражном боксе во время ремонтных работ произошел пожар», — рассказали в telegram-канале МЧС. Спасатели отработали эвакуацию личного состава военкомата и успешно ликвидировали условное возгорание на площади в 150 квадратных метров. В тушении принимали участие 126 человек и 11 единиц техники.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прошли масштабные учения «Безопасная Арктика — 2025». Одной из самых сложных для спасателей стала практика на Бованенковском месторождении. Там они отрабатывали ликвидацию выброса газа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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