В Нижневартовске полицейские выдворили сотни нелегальных мигрантов за год

В Нижневартовске (ХМАО) за 2024 год были выдворены свыше 450 нелегальных мигрантов. Всего в прошлом году было выявлено более 2,6 тысячи правонарушений в сфере миграционного законодательства, сообщил на заседании думы Нижневартовска глава городской полиции Василий Баландин.
«Так в ходе проверок выявлено 2 638 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Выдворено 452 иностранных гражданина, что в разы выше показателей 2023 года», — приводит слова Баландина телеканал N1.
Он также отметил рост почти в три раза преступлений связанных с фиктивной регистрацией иностранных граждан. В прошлом году таких было зафиксировано 42 подобных случая.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО оценили, как изменится число детей мигрантов в школах из-за нового закона. В департаменте образования сообщили, что запрет на прием в школы иностранных граждан без сертификата о знании русского языка не повлияет на количество детей мигрантов в школах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!