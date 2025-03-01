01 марта 2025
28 февраля 2025

В Нижневартовске полицейские выдворили сотни нелегальных мигрантов за год

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске выявлено более двух тысяч нарушений миграционного законодательства
В Нижневартовске выявлено более двух тысяч нарушений миграционного законодательства Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) за 2024 год были выдворены свыше 450 нелегальных мигрантов. Всего в прошлом году было выявлено более 2,6 тысячи правонарушений в сфере миграционного законодательства, сообщил на заседании думы Нижневартовска глава городской полиции Василий Баландин. 

«Так в ходе проверок выявлено 2 638 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Выдворено 452 иностранных гражданина, что в разы выше показателей 2023 года», — приводит слова Баландина телеканал N1.

Он также отметил рост почти в три раза преступлений связанных с фиктивной регистрацией иностранных граждан. В прошлом году таких было зафиксировано 42 подобных случая. 

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО оценили, как изменится число детей мигрантов в школах из-за нового закона. В департаменте образования сообщили, что запрет на прием в школы иностранных граждан без сертификата о знании русского языка не повлияет на количество детей мигрантов в школах. 

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В Нижневартовске (ХМАО) за 2024 год были выдворены свыше 450 нелегальных мигрантов. Всего в прошлом году было выявлено более 2,6 тысячи правонарушений в сфере миграционного законодательства, сообщил на заседании думы Нижневартовска глава городской полиции Василий Баландин.  «Так в ходе проверок выявлено 2 638 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Выдворено 452 иностранных гражданина, что в разы выше показателей 2023 года», — приводит слова Баландина телеканал N1. Он также отметил рост почти в три раза преступлений связанных с фиктивной регистрацией иностранных граждан. В прошлом году таких было зафиксировано 42 подобных случая.  Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО оценили, как изменится число детей мигрантов в школах из-за нового закона. В департаменте образования сообщили, что запрет на прием в школы иностранных граждан без сертификата о знании русского языка не повлияет на количество детей мигрантов в школах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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