23 февраля 2025

Власти ХМАО оценили, как изменится число детей мигрантов в школах из-за нового закона

Власти ХМАО оценили, изменится ли число детей мигрантов в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей и подростков, которые не знают русский язык, не будут принимать в школы
Детей и подростков, которые не знают русский язык, не будут принимать в школы Фото:

Новый закон о запрете приема в образовательные учреждения иностранных граждан без сертификата о знании русского языка значительно не повлияет на количество детей мигрантов в школах. Об этом URA.RU сообщил глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Не думаю, что коренным образом что-то изменится с количеством детей мигрантов в школах региона. Единственное что могу сказать, так это то, что русский язык начнут тщательнее изучать, дабы сдать тестирование», — сообщил Дренин.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема с 1 апреля 2025 года в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Перед зачислением они должны пройти бесплатное тестирование, программу которого должен разработать Рособрнадзор.

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Новый закон о запрете приема в образовательные учреждения иностранных граждан без сертификата о знании русского языка значительно не повлияет на количество детей мигрантов в школах. Об этом URA.RU сообщил глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Не думаю, что коренным образом что-то изменится с количеством детей мигрантов в школах региона. Единственное что могу сказать, так это то, что русский язык начнут тщательнее изучать, дабы сдать тестирование», — сообщил Дренин. В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема с 1 апреля 2025 года в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Перед зачислением они должны пройти бесплатное тестирование, программу которого должен разработать Рособрнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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