Власти ХМАО оценили, как изменится число детей мигрантов в школах из-за нового закона

Новый закон о запрете приема в образовательные учреждения иностранных граждан без сертификата о знании русского языка значительно не повлияет на количество детей мигрантов в школах. Об этом URA.RU сообщил глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«Не думаю, что коренным образом что-то изменится с количеством детей мигрантов в школах региона. Единственное что могу сказать, так это то, что русский язык начнут тщательнее изучать, дабы сдать тестирование», — сообщил Дренин.
В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема с 1 апреля 2025 года в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Перед зачислением они должны пройти бесплатное тестирование, программу которого должен разработать Рособрнадзор.
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