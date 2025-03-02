Командование ВСУ приказало гранатометной команде Мк-19 продолжить оборону Двуречной в Харьковской области, несмотря на уничтожение их оружия российскими войсками. Об этом рассказали в российских силовых структурах со ссылкой на материалы допроса военнопленного.
«У нас был разбит Мк-19. На вопрос руководству, что делать, они сказали: занимать позиции, держать оборону», — сказал в ходе допроса украинский военнопленный Ярослав Ермолюк, служивший в боевой группе гранатомета Мк-19 в населенном пункте Двуречная Харьковской области. Это следует из видео с допросом в распоряжении ТАСС.
Ермолюк также выразил мнение, что украинское военное руководство не заботится о своих подчиненных. Он утверждает, что мобилизация охватывает всех, включая пожилых и алкоголиков. Также он упомянул о хаосе в рядах ВСУ, что приводит к сдаче позиций и дезертирству среди командования.
Недостаточная организация эвакуации, по его словам, приводит к гибели раненых. Украинский военный сообщил, что его группа решила сдаться в плен российским войскам без сопротивления и призвал к тому же других солдат ВСУ.
Украинская армия несет большие потери не только из-за атак ВС РФ, но и из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств (СВУ). Об увечьях ВСУ из-за некачественного оружия сообщила волонтер Мария Берлинска.
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