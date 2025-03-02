Командование ВСУ бросило безоружных солдат на оборону Двуречной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленный ВСУ рассказал о дезертирстве среди командования
Пленный ВСУ рассказал о дезертирстве среди командования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ приказало гранатометной команде Мк-19 продолжить оборону Двуречной в Харьковской области, несмотря на уничтожение их оружия российскими войсками. Об этом рассказали в российских силовых структурах со ссылкой на материалы допроса военнопленного.

«У нас был разбит Мк-19. На вопрос руководству, что делать, они сказали: занимать позиции, держать оборону», — сказал в ходе допроса украинский военнопленный Ярослав Ермолюк, служивший в боевой группе гранатомета Мк-19 в населенном пункте Двуречная Харьковской области. Это следует из видео с допросом в распоряжении ТАСС.

Ермолюк также выразил мнение, что украинское военное руководство не заботится о своих подчиненных. Он утверждает, что мобилизация охватывает всех, включая пожилых и алкоголиков. Также он упомянул о хаосе в рядах ВСУ, что приводит к сдаче позиций и дезертирству среди командования.

Недостаточная организация эвакуации, по его словам, приводит к гибели раненых. Украинский военный сообщил, что его группа решила сдаться в плен российским войскам без сопротивления и призвал к тому же других солдат ВСУ.

Украинская армия несет большие потери не только из-за атак ВС РФ, но и из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств (СВУ). Об увечьях ВСУ из-за некачественного оружия сообщила волонтер Мария Берлинска. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование ВСУ приказало гранатометной команде Мк-19 продолжить оборону Двуречной в Харьковской области, несмотря на уничтожение их оружия российскими войсками. Об этом рассказали в российских силовых структурах со ссылкой на материалы допроса военнопленного. «У нас был разбит Мк-19. На вопрос руководству, что делать, они сказали: занимать позиции, держать оборону», — сказал в ходе допроса украинский военнопленный Ярослав Ермолюк, служивший в боевой группе гранатомета Мк-19 в населенном пункте Двуречная Харьковской области. Это следует из видео с допросом в распоряжении ТАСС. Ермолюк также выразил мнение, что украинское военное руководство не заботится о своих подчиненных. Он утверждает, что мобилизация охватывает всех, включая пожилых и алкоголиков. Также он упомянул о хаосе в рядах ВСУ, что приводит к сдаче позиций и дезертирству среди командования. Недостаточная организация эвакуации, по его словам, приводит к гибели раненых. Украинский военный сообщил, что его группа решила сдаться в плен российским войскам без сопротивления и призвал к тому же других солдат ВСУ. Украинская армия несет большие потери не только из-за атак ВС РФ, но и из-за некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств (СВУ). Об увечьях ВСУ из-за некачественного оружия сообщила волонтер Мария Берлинска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...