В Госдуме хотят компенсировать работникам использование личной техники

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законопроект, который регулирует обязательные выплаты работникам за использование личного оборудования в рабочих целях. Цель предложенного законопроекта — обеспечить справедливое возмещение затрат работникам и улучшить регулирование трудового законодательства.
«Предлагается дополнить [статью Трудового кодекса] положением, согласно которому работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей», — говорится в пояснительной записке проекта в распоряжении ТАСС.
Нилов подчеркивает, что сегодня многие работники несут дополнительные расходы на такие нужды, как интернет-трафик, износ оборудования и приобретение необходимого программного обеспечения и лицензий для работы. «Отсутствие четкой системы компенсации таких расходов создает дополнительную финансовую нагрузку для работников. Цель данного законопроекта — установить правовые основы для компенсации расходов работников, связанных с использованием личной техники в служебных целях», — добавляет он.
Ранее депутат Нилов предложил сократить рабочий день на час в преддверии выходных. «Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — следует из пояснительной записки к проекту.
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