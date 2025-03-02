Аэропорт Грозного временно закрыт

В аэропорту Грозного введены ограничения
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Аэропорт столицы Чечни временно закрыт (фото из архива)
Аэропорт столицы Чечни временно закрыт (фото из архива) Фото:

В аэропорту Грозного введены временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

Причина временного закрытия: обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. «В 09:36 московского времени введены ограничения на работу аэропорта Грозного „Северный“», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Обновлено в 12:38. Кореняко сообщил, что в аэропорту в 10:24 по московскому времени сняты все ограничения

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В аэропорту Грозного введены временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации. Причина временного закрытия: обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. «В 09:36 московского времени введены ограничения на работу аэропорта Грозного „Северный“», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Обновлено в 12:38. Кореняко сообщил, что в аэропорту в 10:24 по московскому времени сняты все ограничения
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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