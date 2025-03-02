Аэропорт Грозного временно закрыт

В аэропорту Грозного введены временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.
Причина временного закрытия: обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. «В 09:36 московского времени введены ограничения на работу аэропорта Грозного „Северный“», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Обновлено в 12:38. Кореняко сообщил, что в аэропорту в 10:24 по московскому времени сняты все ограничения
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.