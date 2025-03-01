01 марта 2025

В Далматово появился робот-бариста, который угощает горожан напитками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе заметили робота, который готовит кофе
В городе заметили робота, который готовит кофе Фото:

На городской площади в Далматово (Курганская область) в разгар Масленицы робот подает жителям горячие напитки. Об этом сообщили представители мэрии.

«Робот-бариста радует горожан горячими напитками и кофе. Жители пришли на масленичные гуляния», — сообщается в паблике администрации округа во «ВКонтакте».

Ранее в Далматовском монастыре появился проект кафе, в котором робот готовит кофе, мороженое и молочные коктейли. Кафе собирались назвать — «Народная чайная». 

Робот угощает горожан напитками
Робот угощает горожан напитками
Фото:

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На городской площади в Далматово (Курганская область) в разгар Масленицы робот подает жителям горячие напитки. Об этом сообщили представители мэрии. «Робот-бариста радует горожан горячими напитками и кофе. Жители пришли на масленичные гуляния», — сообщается в паблике администрации округа во «ВКонтакте». Ранее в Далматовском монастыре появился проект кафе, в котором робот готовит кофе, мороженое и молочные коктейли. Кафе собирались назвать — «Народная чайная». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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