В городе заметили робота, который готовит кофе
На городской площади в Далматово (Курганская область) в разгар Масленицы робот подает жителям горячие напитки. Об этом сообщили представители мэрии.
«Робот-бариста радует горожан горячими напитками и кофе. Жители пришли на масленичные гуляния», — сообщается в паблике администрации округа во «ВКонтакте».
Ранее в Далматовском монастыре появился проект кафе, в котором робот готовит кофе, мороженое и молочные коктейли. Кафе собирались назвать — «Народная чайная».
Робот угощает горожан напитками
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