Два мирных жителя ранены в Белогородской области при атаке БПЛА

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Беспилотники атаковали Белгородскую область
Беспилотники атаковали Белгородскую область Фото:

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили по области за сутки около 80 БПЛА и не менее 50 боеприпасов.

«В Грайвороне в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль пострадал мужчина. У него минно-взрывная травма», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Другой мирный житель пострадал в Валуйском муниципальном округе. Женщина получила баротравму при сбросе на ее дом взрывного устройства с дрона. Разрушения зафиксированы также в Белгородском, Борисовском, Краснояружском, Волоконовском районах и Шебекинском МО.

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Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили по области за сутки около 80 БПЛА и не менее 50 боеприпасов. «В Грайвороне в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль пострадал мужчина. У него минно-взрывная травма», — написал Гладков в своем telegram-канале. Другой мирный житель пострадал в Валуйском муниципальном округе. Женщина получила баротравму при сбросе на ее дом взрывного устройства с дрона. Разрушения зафиксированы также в Белгородском, Борисовском, Краснояружском, Волоконовском районах и Шебекинском МО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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