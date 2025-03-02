Два мирных жителя ранены в Белогородской области при атаке БПЛА

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили по области за сутки около 80 БПЛА и не менее 50 боеприпасов.
«В Грайвороне в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль пострадал мужчина. У него минно-взрывная травма», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Другой мирный житель пострадал в Валуйском муниципальном округе. Женщина получила баротравму при сбросе на ее дом взрывного устройства с дрона. Разрушения зафиксированы также в Белгородском, Борисовском, Краснояружском, Волоконовском районах и Шебекинском МО.
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