Космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на Луну

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НАСА сообщили о посадке космического аппарата на Луну
НАСА сообщили о посадке космического аппарата на Луну Фото:

В воскресенье лунный модуль Blue Ghost, разработанный американской компанией Firefly Aerospace, успешно совершил посадку на Луну. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА.

«Прилунение осуществлено в 03:34 по времени Восточного побережья США (в 11:34 по Москве). Активная работа модуля на поверхности вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны продлится 14 дней», — написали НАСА в соцсети X. Лунный модуль был запущен 15 января с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. На борту модуля находится 10 научных приборов и инструментов от НАСА, предназначенных для изучения Луны и подготовки к будущим миссиям с участием астронавтов.

Ранее было объявлено о возвращении на Землю космического корабля Crew Dragon, принадлежащего американской компании SpaceX. В его состав входили не только астронавты НАСА — Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, но и российский космонавт Александр Гребенкин. Посадка аппарата произошла в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

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В воскресенье лунный модуль Blue Ghost, разработанный американской компанией Firefly Aerospace, успешно совершил посадку на Луну. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА. «Прилунение осуществлено в 03:34 по времени Восточного побережья США (в 11:34 по Москве). Активная работа модуля на поверхности вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны продлится 14 дней», — написали НАСА в соцсети X. Лунный модуль был запущен 15 января с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. На борту модуля находится 10 научных приборов и инструментов от НАСА, предназначенных для изучения Луны и подготовки к будущим миссиям с участием астронавтов. Ранее было объявлено о возвращении на Землю космического корабля Crew Dragon, принадлежащего американской компании SpaceX. В его состав входили не только астронавты НАСА — Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, но и российский космонавт Александр Гребенкин. Посадка аппарата произошла в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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