О чем российский сериал «Принц на красном велосипеде»: картина, растопившая сердца зрителей

Премьера сериала «Принц на красном велосипеде» состоялась 1 марта 2025 года
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Актриса Глафира Тарханова сыграла одну из главных ролей в сериале «Принц на красном велосипеде»
Актриса Глафира Тарханова сыграла одну из главных ролей в сериале «Принц на красном велосипеде» Фото:

В субботу, 1 марта 2025 года, на телеканале «Россия-1» состоялась премьера четырехсерийной мелодрамы «Принц на красном велосипеде». Трогательная история любви, преодолевающей все преграды, не оставила равнодушными зрителей. Кто исполнил главные роли, чем покорил сюжет и где можно посмотреть сериал — подробнее в материале URA.RU.

О сериале «Принц на красном велосипеде»

«Принц на красном велосипеде» — новая мелодрама, премьера которой состоялась 1 марта 2025 года на телеканале «Россия-1». Четырехсерийный фильм снят режиссером Виталием Бабенко по сценарию Игоря Галича. Производством сериала занималась Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Сюжет сериала «Принц на красном велосипеде»

Иван Бровин исполнил роль писателя Суворина в мелодраме «Принц на красном велосипеде»
Иван Бровин исполнил роль писателя Суворина в мелодраме «Принц на красном велосипеде»
Фото:

Главная героиня сериала — Ольга Тихомирова (Глафира Тарханова), социальный работник из Твери. Несколько лет назад она потеряла маленького сына, которого сбила машина. После трагедии муж оставил Ольгу, и теперь она одна справляется с тяжелой утратой, посвятив себя помощи другим людям.

Однажды гадалка предсказывает Ольге скорую встречу с ее «принцем» — он будет не на белом коне, а на красном велосипеде. Вскоре у Ольги появляется новый подопечный — известный писатель Суворин (Иван Бровин), прикованный к инвалидному креслу красного цвета.

Суворин — угрюмый и нелюдимый человек, он с трудом идет на контакт. Вдобавок ко всему, в его доме появляется девушка Алена (Яна Захарова), представившаяся его дочерью. Ольга подозревает, что Алена обманывает Суворина, но доказать это непросто.

Постепенно лед в отношениях Ольги и Суворина тает, они сближаются и проникаются взаимной симпатией. Но Алена намерена устранить Ольгу любой ценой, ведь она претендует на роль единственной хозяйки в доме писателя.

Актерский состав сериала «Принц на красном велосипеде» и интересные факты 

Главные роли в сериале «Принц на красном велосипеде» исполнили популярные российские актеры:

  • Глафира Тарханова — Ольга Тихомирова, социальный работник
  • Иван Бровин — Суворин, известный писатель
  • Елизавета Долбникова — Полина, дочь Суворина
  • Яна Захарова — Алена, самозванка, выдающая себя за дочь Суворина
  • Макс Громов — Суворин в молодости

Интересные факты о сериале

  • Съемки сериала "Принц на красном велосипеде" проходили летом и осенью 2024 года в Твери и Тверской области.
  • Исполнители главных ролей Глафира Тарханова и Иван Бровин до этого уже снимались вместе в сериалах "Синичка". "Принц на красном велосипеде" стал для них первой совместной работой в образе влюбленной пары.

Где смотреть сериал «Принц на красном велосипеде»

Телевизионная премьера сериала «Принц на красном велосипеде» состоялась 1 марта 2025 года на телеканале «Россия-1». Все четыре серии мелодрамы были показаны в субботний вечер. Также сериал «Принц на красном велосипеде» можно посмотреть на официальном сайте телеканала и на видеоплатформе «Смотрим».

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В субботу, 1 марта 2025 года, на телеканале «Россия-1» состоялась премьера четырехсерийной мелодрамы «Принц на красном велосипеде». Трогательная история любви, преодолевающей все преграды, не оставила равнодушными зрителей. Кто исполнил главные роли, чем покорил сюжет и где можно посмотреть сериал — подробнее в материале URA.RU. О сериале «Принц на красном велосипеде» «Принц на красном велосипеде» — новая мелодрама, премьера которой состоялась 1 марта 2025 года на телеканале «Россия-1». Четырехсерийный фильм снят режиссером Виталием Бабенко по сценарию Игоря Галича. Производством сериала занималась Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Сюжет сериала «Принц на красном велосипеде» Главная героиня сериала — Ольга Тихомирова (Глафира Тарханова), социальный работник из Твери. Несколько лет назад она потеряла маленького сына, которого сбила машина. После трагедии муж оставил Ольгу, и теперь она одна справляется с тяжелой утратой, посвятив себя помощи другим людям. Однажды гадалка предсказывает Ольге скорую встречу с ее «принцем» — он будет не на белом коне, а на красном велосипеде. Вскоре у Ольги появляется новый подопечный — известный писатель Суворин (Иван Бровин), прикованный к инвалидному креслу красного цвета. Суворин — угрюмый и нелюдимый человек, он с трудом идет на контакт. Вдобавок ко всему, в его доме появляется девушка Алена (Яна Захарова), представившаяся его дочерью. Ольга подозревает, что Алена обманывает Суворина, но доказать это непросто. Постепенно лед в отношениях Ольги и Суворина тает, они сближаются и проникаются взаимной симпатией. Но Алена намерена устранить Ольгу любой ценой, ведь она претендует на роль единственной хозяйки в доме писателя. Актерский состав сериала «Принц на красном велосипеде» и интересные факты  Главные роли в сериале «Принц на красном велосипеде» исполнили популярные российские актеры: Интересные факты о сериале Где смотреть сериал «Принц на красном велосипеде» Телевизионная премьера сериала «Принц на красном велосипеде» состоялась 1 марта 2025 года на телеканале «Россия-1». Все четыре серии мелодрамы были показаны в субботний вечер. Также сериал «Принц на красном велосипеде» можно посмотреть на официальном сайте телеканала и на видеоплатформе «Смотрим».
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