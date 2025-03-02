О чем российский сериал «Принц на красном велосипеде»: картина, растопившая сердца зрителей

В субботу, 1 марта 2025 года, на телеканале «Россия-1» состоялась премьера четырехсерийной мелодрамы «Принц на красном велосипеде». Трогательная история любви, преодолевающей все преграды, не оставила равнодушными зрителей. Кто исполнил главные роли, чем покорил сюжет и где можно посмотреть сериал — подробнее в материале URA.RU.
О сериале «Принц на красном велосипеде»
«Принц на красном велосипеде» — новая мелодрама, премьера которой состоялась 1 марта 2025 года на телеканале «Россия-1». Четырехсерийный фильм снят режиссером Виталием Бабенко по сценарию Игоря Галича. Производством сериала занималась Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).
Сюжет сериала «Принц на красном велосипеде»
Главная героиня сериала — Ольга Тихомирова (Глафира Тарханова), социальный работник из Твери. Несколько лет назад она потеряла маленького сына, которого сбила машина. После трагедии муж оставил Ольгу, и теперь она одна справляется с тяжелой утратой, посвятив себя помощи другим людям.
Однажды гадалка предсказывает Ольге скорую встречу с ее «принцем» — он будет не на белом коне, а на красном велосипеде. Вскоре у Ольги появляется новый подопечный — известный писатель Суворин (Иван Бровин), прикованный к инвалидному креслу красного цвета.
Суворин — угрюмый и нелюдимый человек, он с трудом идет на контакт. Вдобавок ко всему, в его доме появляется девушка Алена (Яна Захарова), представившаяся его дочерью. Ольга подозревает, что Алена обманывает Суворина, но доказать это непросто.
Постепенно лед в отношениях Ольги и Суворина тает, они сближаются и проникаются взаимной симпатией. Но Алена намерена устранить Ольгу любой ценой, ведь она претендует на роль единственной хозяйки в доме писателя.
Актерский состав сериала «Принц на красном велосипеде» и интересные факты
Главные роли в сериале «Принц на красном велосипеде» исполнили популярные российские актеры:
- Глафира Тарханова — Ольга Тихомирова, социальный работник
- Иван Бровин — Суворин, известный писатель
- Елизавета Долбникова — Полина, дочь Суворина
- Яна Захарова — Алена, самозванка, выдающая себя за дочь Суворина
- Макс Громов — Суворин в молодости
Интересные факты о сериале
- Съемки сериала "Принц на красном велосипеде" проходили летом и осенью 2024 года в Твери и Тверской области.
- Исполнители главных ролей Глафира Тарханова и Иван Бровин до этого уже снимались вместе в сериалах "Синичка". "Принц на красном велосипеде" стал для них первой совместной работой в образе влюбленной пары.
Где смотреть сериал «Принц на красном велосипеде»
Телевизионная премьера сериала «Принц на красном велосипеде» состоялась 1 марта 2025 года на телеканале «Россия-1». Все четыре серии мелодрамы были показаны в субботний вечер. Также сериал «Принц на красном велосипеде» можно посмотреть на официальном сайте телеканала и на видеоплатформе «Смотрим».
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