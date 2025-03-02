«У суеверий есть границы»: экстрасенс встал на защиту сходившей на кладбище Водонаевой

Телеведущей Алене Водонаевой не грозит никакая опасность после посещения могилы ее бывшего молодого человека татуировщика Антона Короткова. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил экстрасенс Намтар Энзигаль, комментируя появившиеся опасения пользователей после обнаружения на могиле фотографии, с которой была вырезана теледива.
«У всех суеверий есть границы. Но порой слишком мнительные люди преувеличивают даже их. Эта ситуация с фотографией могла бы отразиться на Алене, если бы фото было не обрезано. В этом же случае никакой опасности для нее нет», — пояснил бывший участник проекта «Битва экстрасенсов».
Энзигаль подчеркнул, что глава опасность кроется в фотографиях, на которых изображены живые люди — таким кадрам не место на кладбище, так как фото может быть использовано как своего рода вольт.
«То есть предмет, имеющий энергетическую связь с человеком, через который можно воздействовать на изображенный объект. При порчевых работах часто используют фотографии тех, кому хотят навредить: их подкладывают в гроб, закапывают в одноименные (или наоборот безымянные) могилы и т.д. И хотя проделать такие нехитрые манипуляции не так уж сложно, этого недостаточно, т.к. требуется провести ряд сопутствующих ритуалов», — объяснил Энзигаль.
Алена Водонаева в своем Telegram-канале разметила кадры с могилы Антона Короткова. Пара начала встречаться в 2015 году. Телеведущая признавалась, что была беременна от возлюбленного, но у нее случилась внематочная беременность, выносить ребенка не удалось.
Влюбленные планировали поженится в красивую дату — 17 июля 2017 года, но в 2016-м пара распалась. Назло бывшему Водонаева вышла за другого, о чем потом сожалела.
Коротков погиб в зоне СВО. О смерти Антона сообщил рэпер Гуф (Алексей Долматов — прим. ред.). Боец пал в Курской области. Водонаева после смерти бывшего избранника сообщила, что готова финансово помочь его семье.
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» была дважды замужем. От первого мужа-бизнесмена у нее растет сын Богдан. Второй брак звезды был завершен в 2019 году, с тех пор Водонаева старается не афишировать личную жизнь.
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