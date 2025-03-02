Финляндия освободила танкер с российскими нефтепродуктами

Финляндия освободила танкер Eagle S с якобы российскими нефтепродуктами из-под ареста после устранения всех выявленных ранее недостатков, сообщили в финской полиции. Судно, которое было задержано из-за технических неисправностей, теперь имеет разрешение на возобновление работы.
«Наши инспекторы посетили судно и установили, что недостатки, приведшие к задержанию судна, а также другие недостатки, выявленные в ходе проверки государством порта, в настоящее время устранены. Traficom (финское агентство транспорта и коммуникаций) разрешил судну Eagle S возобновить работу», — говорится в сообщении.
Помимо технических работ, были проведены проверки соответствия груза санкционным нормам. Таможня Финляндии подтвердила, что груз на борту судна — неэтилированный бензин и дизельное топливо — попадает под антироссийские санкции, однако его перемещение не классифицировалось как импорт или транзит. Сейчас судно следует по Финскому заливу, а его выход из территориальных вод контролируется пограничной службой Финляндии.
Эстонская и финская энергокомпании Fingrid и Elering, ранее требовавшие ареста судна, отказались от его продления из-за высоких затрат на содержание танкера. Гендиректор Fingrid Аста Сихвонен-Пункка пояснила, что они не считают арест целесообразным, но будут добиваться компенсации за повреждение кабеля Estlink 2 от виновной стороны. Компании решили самостоятельно оплатить ремонт для быстрого восстановления работы кабеля. Россия же отрицает свою причастность к инциденту.
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