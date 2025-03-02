Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» смягчили наказание

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Насколько суд смягчил наказание фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» неизвестно
Насколько суд смягчил наказание фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» неизвестно Фото:
новость из сюжета
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Трем фигурантам дела, которые были причастны к пожару в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, смягчили наказание. Это следует из материалов дела. 

«Изменен обвинительный приговор без изменения квалификации со снижением наказания», — указывается в материалах суда. Их приводит ТАСС. Детали о том, насколько и в каких аспектах было смягчено наказание, в документах не уточняются. Отмечается, что суд снизил меры наказания экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и директору компании, проводившей реконструкцию ТРЦ, Никите Чередниченко.

В декабре 2021 года Центральный районный суд Кемерова вынес приговоры осужденным. Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере семи млн рублей. Ее сын Эдуард Комков получил 10 лет колонии строгого режима и штраф 70 млн рублей, а Никита Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима и штраф 70,5 млн рублей.

Трагедия произошла в марте 2018 года, когда пожар вспыхнул в ТЦ «Зимняя вишня». В момент возгорания в кинотеатре, расположенном в здании, находился школьный класс в сопровождении руководителя и двоих родителей. По количеству жертв пожар признали одним из крупнейших за последние 100 лет. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 людей пострадали.

Из 15 осужденных 10 были освобождены от наказания в конце ноября 2024 года. Из-под стражи вышли гендиректор арендатора ТРЦ Надежда Судденок, бывший глава МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев.

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Трем фигурантам дела, которые были причастны к пожару в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, смягчили наказание. Это следует из материалов дела.  «Изменен обвинительный приговор без изменения квалификации со снижением наказания», — указывается в материалах суда. Их приводит ТАСС. Детали о том, насколько и в каких аспектах было смягчено наказание, в документах не уточняются. Отмечается, что суд снизил меры наказания экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и директору компании, проводившей реконструкцию ТРЦ, Никите Чередниченко. В декабре 2021 года Центральный районный суд Кемерова вынес приговоры осужденным. Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере семи млн рублей. Ее сын Эдуард Комков получил 10 лет колонии строгого режима и штраф 70 млн рублей, а Никита Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима и штраф 70,5 млн рублей. Трагедия произошла в марте 2018 года, когда пожар вспыхнул в ТЦ «Зимняя вишня». В момент возгорания в кинотеатре, расположенном в здании, находился школьный класс в сопровождении руководителя и двоих родителей. По количеству жертв пожар признали одним из крупнейших за последние 100 лет. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 людей пострадали. Из 15 осужденных 10 были освобождены от наказания в конце ноября 2024 года. Из-под стражи вышли гендиректор арендатора ТРЦ Надежда Судденок, бывший глава МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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