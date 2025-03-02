Роспотребнадзор сообщил о высоком риске завоза лихорадки денге в Россию

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с заражением российских туристов лихорадкой денге на Бали, поскольку риск завоза заболевания в Россию остается высоким. Ведомство акцентирует внимание на необходимости контроля за ситуацией из-за значительного пассажиропотока между РФ и эндемичными странами.
«Учитывая высокую миграционную активность, значительный пассажиропоток и развитие международного туризма, в том числе с эндемичными странами, риск заноса лихорадки денге на территорию России остается высоким. Однако не представляющим эпидемиологическую опасность для распространения инфекции», — рассказали в ведомстве журналистам «Интерфакс».
Также в Роспотребнадзоре уточнили, что в РФ ежегодно регистрируются только завозные случаи лихорадки денге. Благодаря своевременному выявлению инфицированных и их обращению за медицинской помощью, серьезных последствий, включая летальные исходы, удается избежать.
Лихорадка денге является острым вирусным заболеванием, которое передается человеку через укусы инфицированных комаров рода Aedes. Эти комары встречаются преимущественно в тропических и субтропических регионах. При этом вирус не передается непосредственно от человека к человеку. Обычно денге протекает в легкой форме, однако встречаются и осложнения, нарушающие кровообращение.
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