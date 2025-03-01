Бастрыкин займется обращением жителей 150-летнего дома в Шадринске

В городе Шадринск Курганской области жители аварийного дома, построенного еще в 19 веке, не могут добиться получения нового жилья. Ситуацию взял на контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«В адрес председателя Следственного комитета России поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Карла Маркса в Шадринске. Здание 1875 года постройки находится в непригодном состоянии. В 2021 году оно было признано аварийным, но до сих пор равнозначное благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — сообщается в telegram-канал ведомства.
В 150-летнем доме разрушается кирпичная кладка, деревянные элементы давно сгнили, все стены в трещинах. По этим доводам от жильцов аварийного дома в СУ СКР по Курганской области начали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следственного управления Александру Миненкову доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении. Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Шадринске после обращения жителей к главе СКР Александру Бастрыкину снесут аварийный дом по улице Пролетарская, 26. Людям дали выплаты за квартиры либо предоставили другое жилье.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!