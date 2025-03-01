01 марта 2025

Бастрыкин займется обращением жителей 150-летнего дома в Шадринске

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом был признан аварийным еще в 2021 году
Дом был признан аварийным еще в 2021 году Фото:

В городе Шадринск Курганской области жители аварийного дома, построенного еще в 19 веке, не могут добиться получения нового жилья. Ситуацию взял на контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«В адрес председателя Следственного комитета России поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Карла Маркса в Шадринске. Здание 1875 года постройки находится в непригодном состоянии. В 2021 году оно было признано аварийным, но до сих пор равнозначное благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — сообщается в telegram-канал ведомства.

В 150-летнем доме разрушается кирпичная кладка, деревянные элементы давно сгнили, все стены в трещинах. По этим доводам от жильцов аварийного дома в СУ СКР по Курганской области начали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следственного управления Александру Миненкову доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении. Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Шадринске после обращения жителей к главе СКР Александру Бастрыкину снесут аварийный дом по улице Пролетарская, 26. Людям дали выплаты за квартиры либо предоставили другое жилье.

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В городе Шадринск Курганской области жители аварийного дома, построенного еще в 19 веке, не могут добиться получения нового жилья. Ситуацию взял на контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «В адрес председателя Следственного комитета России поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Карла Маркса в Шадринске. Здание 1875 года постройки находится в непригодном состоянии. В 2021 году оно было признано аварийным, но до сих пор равнозначное благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — сообщается в telegram-канал ведомства. В 150-летнем доме разрушается кирпичная кладка, деревянные элементы давно сгнили, все стены в трещинах. По этим доводам от жильцов аварийного дома в СУ СКР по Курганской области начали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следственного управления Александру Миненкову доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении. Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Шадринске после обращения жителей к главе СКР Александру Бастрыкину снесут аварийный дом по улице Пролетарская, 26. Людям дали выплаты за квартиры либо предоставили другое жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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