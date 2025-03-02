Белый дом: Зеленский отказался от прекращения огня на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения о прекращении огня, что ставит под вопрос его стремление к завершению конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
«Наши команды ведут активные переговоры, и никто не хочет завершить [конфликт] больше, чем президент [США Дональд] Трамп. В ходе своей [предвыборной] кампании он говорил об этом, но для этого процесса нужны свои шаги, а президент Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы [конфликт] закончился, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» — приводит слова Ливитт телеканал Fox News.
Премьер-министр Кир Стармер объявил о выделении новой финансовой помощи Украине в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Данные средства планируется использовать для приобретения более чем 5000 ракет противовоздушной обороны. Великобритания предоставила Киеву кредит на сумму 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. Зеленский уточнил, что финансирование будет осуществлено за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сообщает телеканал RT.
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