02 марта 2025
01 марта 2025
28 февраля 2025

Чиновники из ХМАО пытались отправить детей отдыхать в Анапу, где были разливы мазута

Власти Нижневартовска собрались отправить детей в Анапу, где был разлив мазута
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Черное море вытекло около трех тысяч тонн нефтепродуктов
В Черное море вытекло около трех тысяч тонн нефтепродуктов Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Власти Нижневартовска (ХМАО) намеревались закупить путевки для летнего отдыха 516 детей в лагерях Анапы, где был разлив мазута. На заседании фракции «Единая Россия» депутаты раскритиковали предложение и потребовали, чтобы мэрия направила детей в другие города.

«Депутаты поставили под сомнение планы городских властей приобрести 516 путевок в Анапу, где был зафиксирован разлив мазута. Несмотря на то, что пока прямого запрета на посещение курорта нет, народные избранники предложили минимизировать возможные риски на подготовительном этапе летнего отдыха», — прокомментировала вице-спикер думы Наталья Зяблицкая.

В гордуме пояснили, что сомнительное предложение было высказано и.о. директора департамента образования Оксаной Серебренниковой. Инициатива отправить школьников в регион, где до сих пор ощущаются последствия экологического ЧП, возмутила и других депутатов. В итоге, единороссы предложили не ждать официального запрета (которого может и не быть), а на стадии подготовки к аукциону по закупкам путевок пересмотреть выбор направления путевок. «Шокированные депутаты в один голос потребовали отказаться от таких рисков. Серебренникову буквально разнесли на фракции — плавать в разливах мазута югорские школьники могут и в местных озерах», — иронизирует инсайдер

Ранее URA.RU сообщало, что в Анапе погиб водолаз во время сбора мазута. Глава Ассоциации детских лагерей и здравниц Кубани Артем Гаврилов заявлял, что пляжи полностью очищены и выглядят «лучше Мальдив». Буквально на следующий день новые пятна были обнаружены на пляжах Анапы и Джемете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Нижневартовска (ХМАО) намеревались закупить путевки для летнего отдыха 516 детей в лагерях Анапы, где был разлив мазута. На заседании фракции «Единая Россия» депутаты раскритиковали предложение и потребовали, чтобы мэрия направила детей в другие города. «Депутаты поставили под сомнение планы городских властей приобрести 516 путевок в Анапу, где был зафиксирован разлив мазута. Несмотря на то, что пока прямого запрета на посещение курорта нет, народные избранники предложили минимизировать возможные риски на подготовительном этапе летнего отдыха», — прокомментировала вице-спикер думы Наталья Зяблицкая. В гордуме пояснили, что сомнительное предложение было высказано и.о. директора департамента образования Оксаной Серебренниковой. Инициатива отправить школьников в регион, где до сих пор ощущаются последствия экологического ЧП, возмутила и других депутатов. В итоге, единороссы предложили не ждать официального запрета (которого может и не быть), а на стадии подготовки к аукциону по закупкам путевок пересмотреть выбор направления путевок. «Шокированные депутаты в один голос потребовали отказаться от таких рисков. Серебренникову буквально разнесли на фракции — плавать в разливах мазута югорские школьники могут и в местных озерах», — иронизирует инсайдер Ранее URA.RU сообщало, что в Анапе погиб водолаз во время сбора мазута. Глава Ассоциации детских лагерей и здравниц Кубани Артем Гаврилов заявлял, что пляжи полностью очищены и выглядят «лучше Мальдив». Буквально на следующий день новые пятна были обнаружены на пляжах Анапы и Джемете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...