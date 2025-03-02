Чиновники из ХМАО пытались отправить детей отдыхать в Анапу, где были разливы мазута

Власти Нижневартовска (ХМАО) намеревались закупить путевки для летнего отдыха 516 детей в лагерях Анапы, где был разлив мазута. На заседании фракции «Единая Россия» депутаты раскритиковали предложение и потребовали, чтобы мэрия направила детей в другие города.
«Депутаты поставили под сомнение планы городских властей приобрести 516 путевок в Анапу, где был зафиксирован разлив мазута. Несмотря на то, что пока прямого запрета на посещение курорта нет, народные избранники предложили минимизировать возможные риски на подготовительном этапе летнего отдыха», — прокомментировала вице-спикер думы Наталья Зяблицкая.
В гордуме пояснили, что сомнительное предложение было высказано и.о. директора департамента образования Оксаной Серебренниковой. Инициатива отправить школьников в регион, где до сих пор ощущаются последствия экологического ЧП, возмутила и других депутатов. В итоге, единороссы предложили не ждать официального запрета (которого может и не быть), а на стадии подготовки к аукциону по закупкам путевок пересмотреть выбор направления путевок. «Шокированные депутаты в один голос потребовали отказаться от таких рисков. Серебренникову буквально разнесли на фракции — плавать в разливах мазута югорские школьники могут и в местных озерах», — иронизирует инсайдер
Ранее URA.RU сообщало, что в Анапе погиб водолаз во время сбора мазута. Глава Ассоциации детских лагерей и здравниц Кубани Артем Гаврилов заявлял, что пляжи полностью очищены и выглядят «лучше Мальдив». Буквально на следующий день новые пятна были обнаружены на пляжах Анапы и Джемете.
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