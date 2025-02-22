На двух пляжах Краснодара обнаружены новые выбросы мазута

На двух пляжах Краснодарского края обнаружены новые выбросы мазута после инцидента с танкерами. По информации оперативного штаба Краснодарского края, зафиксированы мазутные загрязнения на пляже Джемете и центральном пляже Анапы.
«Незначительные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на пляже Джемете, за уборку которого отвечает Краснодар, и на Центральном пляже Анапы (зона ответственности Абинского района)», — говорится в telegram-канале оперштаба. Тем не менее, на большинстве территорий новых выбросов мазута не зафиксировано.
Местные власти уже приступили к уборке загрязнений. Ответственность за ликвидацию последствий возложена на муниципальные команды, которые продолжают мониторинг состояния пляжей, чтобы предотвратить возможные экологические последствия.
В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошел разлив мазута из-за аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в Черное море вытекло около трех тысяч тонн нефтепродуктов. На помощь региону выехали волонтеры со всей страны. По словам главы Минприроды России Александра Козлова, восстановятся пляжи только к 2026 году, передает «Царьград».
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