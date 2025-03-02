02 марта 2025

Швеция готова отправить военных на Украину с разрешения США

© Служба новостей «URA.RU»
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Швеция намерена поддержать Украину
Швеция намерена поддержать Украину Фото:

Швеция может предоставить Украине гарантии безопасности и отправить на ее территорию своих военных, если такие меры одобрят в США. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон после встречи в Лондоне с лидерами 19 стран Европы и Канады, пишет агентство ТТ.

«Это нужно делать при наличии американской поддержки и американских гарантий безопасности. Это должно основываться на наличии заслуживающих доверия структур», — цитирует главу шведского правительства агентство ТТ. Он также отметил решительную атмосферу встречи, где все участники выразили поддержку Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения в отношении планов стран Евросоюза по отправке миротворцев на Украину. Он считает, что такая политика подстрекает Киев к продолжению военных действий. По мнению российской стороны, выразить согласие на размещение миротворческих сил должны все участвующие в конфликте, пишет «Царьград».

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Швеция может предоставить Украине гарантии безопасности и отправить на ее территорию своих военных, если такие меры одобрят в США. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон после встречи в Лондоне с лидерами 19 стран Европы и Канады, пишет агентство ТТ. «Это нужно делать при наличии американской поддержки и американских гарантий безопасности. Это должно основываться на наличии заслуживающих доверия структур», — цитирует главу шведского правительства агентство ТТ. Он также отметил решительную атмосферу встречи, где все участники выразили поддержку Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения в отношении планов стран Евросоюза по отправке миротворцев на Украину. Он считает, что такая политика подстрекает Киев к продолжению военных действий. По мнению российской стороны, выразить согласие на размещение миротворческих сил должны все участвующие в конфликте, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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