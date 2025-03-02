02 марта 2025

Екатеринбург вошел в лидеры по строительству квартир в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург был в списке лидеров и в прошлом году
Екатеринбург был в списке лидеров и в прошлом году Фото:

В Екатеринбурге на начало года возводится многоквартирных домов на 4,8 миллиона квадратных метров. Столица Урала по объему строительства квартир уступает лишь Москве, Краснодару и Санкт-Петербургу.

«Больше всего жилья строится в Москве. На начало 2025 года в столице возводится 17,4 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Краснодар, который сместил на третье место Санкт-Петербург по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2025 года в Краснодаре возводится 5,3 миллиона кв. м. жилья, а в Санкт-Петербурге — 5,26 миллиона. Замыкают пятерку Екатеринбург (4,8 миллиона кв. м.) и Тюмень (3,6 миллиона кв. м.)», — передает РИА Новости.

Эти же города были в лидерах и прошлогоднего рейтинга. Всего в России сейчас строятся больше 110 миллионов «квадратов» жилья или 2,3 миллиона квартир.

Ранее URA.RU писало об обновлении топа районов-лидеров по продажи вторичного жилья в Екатеринбурге. Самыми популярными районами для покупки в январе стали Академический, Автовокзал и Юго-Западный. При этом дороже всех продавали недвижимость на Автовокзале — 163,4 тысячи рублей в среднем за квадратный метр.

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В Екатеринбурге на начало года возводится многоквартирных домов на 4,8 миллиона квадратных метров. Столица Урала по объему строительства квартир уступает лишь Москве, Краснодару и Санкт-Петербургу. «Больше всего жилья строится в Москве. На начало 2025 года в столице возводится 17,4 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Краснодар, который сместил на третье место Санкт-Петербург по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2025 года в Краснодаре возводится 5,3 миллиона кв. м. жилья, а в Санкт-Петербурге — 5,26 миллиона. Замыкают пятерку Екатеринбург (4,8 миллиона кв. м.) и Тюмень (3,6 миллиона кв. м.)», — передает РИА Новости. Эти же города были в лидерах и прошлогоднего рейтинга. Всего в России сейчас строятся больше 110 миллионов «квадратов» жилья или 2,3 миллиона квартир. Ранее URA.RU писало об обновлении топа районов-лидеров по продажи вторичного жилья в Екатеринбурге. Самыми популярными районами для покупки в январе стали Академический, Автовокзал и Юго-Западный. При этом дороже всех продавали недвижимость на Автовокзале — 163,4 тысячи рублей в среднем за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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