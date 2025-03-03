Депутат Гаврилов рассказал об увеличении размера возврата по налоговым вычетам

С 2025 года в России изменятся правила предоставления налоговых вычетов, включая увеличение лимитов и вариации сумм возврата. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов. Изменения коснутся как имущественных, так и социальных налоговых вычетов.
«Первое изменение затронет имущественный налоговый вычет. Несмотря на то что его лимит остается прежним (2 млн рублей), сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ. Дополнительно изменяется предельный доход, до которого предоставляют стандартные налоговые вычеты на детей: он повышается с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Социальные вычеты также претерпевают изменения. Общий лимит повышается до 150 тысяч рублей», — сообщил РИА Новости Гаврилов.
Кроме того депутат рассказал о введении нового стандартного налогового вычета. Этот вычет, размером 18 тысяч рублей, будет доступен для граждан, успешно прошедших испытания комплекса «Готов к труду и обороне» и получивших соответствующий знак отличия. Вычет предоставляется за тот год, когда было получено награждение.
Ранее URA.RU рассказывало о возможности получения налогового вычета по расходам на спортивные занятия, благотворительные взносы и добровольное медицинское страхование. Отмечалось, что Министерство финансов РФ в 2025 году введет специальные инвестиционные инструменты для семей.
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